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Камеры видеофиксации смогут определять пьяного за рулем по выражению его лица

Ученые изобрели систему распознавания пьяного водителя с помощью обычной камеры

Водителей в состоянии алкогольного опьянения лучше выявлять сразу, как они сядут за руль машины, а не после того, как они станут угрозой для безопасности окружающих. Руководствуясь этим тезисом, была создана новая система, определяющая степень опьянения автовладельцев.

Ученые австралийского Университета Эдит Коуэн обучили искусственный интеллект методу распознавания уровня алкогольного опьянения водителя по видеоизображению его лица.

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Специалисты проводили свое исследование с участием добровольцев, им нужно было создавать имитацию поездки на дорогах в тренировочных автомобилях. Когда участники испытаний находились в разной степени опьянения видеокамера все фиксировала.

Затем искусственный интеллект анализировал все изображения водителей, тщательно исследуя мимику лица, положение головы, а также направление взгляда. В итоге при помощи обычной RGB-камеры специалисты создали технологию, способную с точностью до 75% идентифицировать состояние водителя: трезв он, или он находится в состоянии легкого или сильного опьянения.

Отмечается, что новую систему можно использовать на различных устройствах, включая дорожные камеры с целью предотвращения управления автомобиля водителем в нетрезвом состоянии.

Источник: New Atlas

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
29.06.2024
Фото:Depositphotos
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