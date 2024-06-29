Тяговитый дизель и классическая АКП: этот внедорожник можно смело назвать мечтой россиян

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Стали известны подробности о дизельной версии пикапа JAC T9

В мае этого года на российский рынок вышел брутальный пикап JAC T9, заинтриговав многих своей доступной ценой и современным дизайном.

Машина предлагается с бензиновым двигателем, но ожидается, что до конца года появится версия с дизелем. В Беларуси JAC T9 с дизелем уже доступен. Первыми впечатлениями этой версии пикапа поделился портал «Китайские автомобили».

JAC T9
JAC T9
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JAC T9 в белорусской версии оснащен мощным 2,0-литровым дизельным мотором, выдающим 170 л. с. и 410 Н·м крутящего момента. В сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF 8HP50, известной своей надежностью и плавностью работы, эта силовая установка обеспечивает динамичное ускорение и уверенную езду как по городу, так и на бездорожье.

Интерьер JAC T9
Интерьер JAC T9

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JAC T9 – это не просто пикап, а просторный и практичный автомобиль. Его габариты (5330 мм в длину, 3110 мм колесная база) и грузовой отсек (1520 мм в длину, 1590 мм в ширину) позволяют легко транспортировать не только грузы, но и стандартный европоддон. Максимальная грузоподъемность составляет 1000 кг, а возможность буксировки прицепа массой до 3500 кг делает JAC T9 универсальным инструментом для решения разнообразных задач.

Интерьер JAC T9
Интерьер JAC T9

В салоне предусмотрена кожаная отделка, панорамный люк с электроприводом, а система безопасности включает 6 подушек. К сожалению, отсутствует регулировка руля по вылету, обогревы руля и лобового стекла, что может оказаться недостатком в российских климатических условиях.

Дизельный двигатель JAC T9 отличается тихой работой. Он имеет чугунный блок, алюминиевую ГБЦ, цепь в приводе ГРМ и 8 клапанов, что обеспечивает не только надежность, но и длительный срок службы.

Цена бензиновой версии JAC T9 в России составляет 3,4 млн рублей. Цена дизельной версии пока не известна, но можно предположить, что она будет немного выше.

Источник: Китайские автомобили

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За РулемЛежнин Роман
Фото:JAC
Количество просмотров 4
29.06.2024
Фото:JAC
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