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Этот доступный китайский кроссовер приятно подешевел со старта продаж в России

Цена кроссовера JAC JS3 снизилась на ₽41 тыс. с момента дебюта в России

Китайский кроссовер JAC JS3, дебютировавший в России осенью 2023 года, стал доступнее на 41 тыс. руб., следует из прайс-листа на сайте автопроизводителя. Сейчас автомобиль доступен в России только в одной комплектации Luxury, но с выбором трансмиссии.

С МКП JS3 стоит 1 849 000 руб., а с вариатором уже 1 899 000 руб.

JAC JS3
JAC JS3

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На старте продаж в РФ JAC JS3 был доступен в двух версиях: Comfort и Luxury. Стоимость автомобиля в базе с МКП начиналась от 1 799 000 руб. Цена автомобиля в комплектации Luxury, которая остается доступной сейчас, начиналась от 1 890 000 руб. с механикой. С «вариатором» такой автомобиль стоил 1 990 000 руб. То есть, все доступные версии подешевели на 41 тыс. руб.

Интерьер JAC JS3
Интерьер JAC JS3

JAC JS3 оснащается безальтернативным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л. с. и 150 Н·м крутящего момента. Спереди у автомобиля стойки Макферсон, сзади расположена полузависимая подвеска. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:JAC
30.06.2024
Фото:JAC
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