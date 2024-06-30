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Идею этого шикарного автомобиля предложил гонщик Формулы 1

Aston Martin представила новый суперкар Valiant, созданный на базе купе Valor

Aston Martin представила свой новый суперкар Valiant, и это не просто очередная модель в линейке британской марки. Этот автомобиль – воплощение мечты Фернандо Алонсо, пилота Aston Formula 1, который сам предложил концепцию машины и заказал ее для себя.

Aston Martin Valiant
Aston Martin Valiant

Сердце Valiant – это мощнейший 5.2-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом. Он выдает 735 л. с., что на 30 л. с. больше, чем у базового купе Valor. Крутящий момент остался на уровне 752 Нм из-за ограничений шестиступенчатой механической коробки передач, расположенной сзади для лучшего распределения массы. Этот дуэт обеспечивает невероятную динамику и ощущение абсолютной власти над дорожным полотном.

Aston Martin Valiant
Aston Martin Valiant
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Автомобиль получил агрессивный передний сплиттер, фиксированное заднее антикрыло и огромный диффузор, которые не только придают спортивный характер кузову, но и значительно улучшают прижимную силу. Кузов из углеродного волокна сделал Valiant легким и прочным. 21-дюймовые колеса с аэродинамическими дисками дополняют спортивный образ.

Интерьер Aston Martin Valiant
Интерьер Aston Martin Valiant

В салоне Valiant также ощущается спортивный дух. Ковшеобразные сиденья обеспечивают отличную боковую поддержку, а минималистичный интерьер создает атмосферу концентрации и максимального контроля.

Интерьер Aston Martin Valiant
Интерьер Aston Martin Valiant

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Motor1
Количество просмотров 1
30.06.2024
Фото:Motor1
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