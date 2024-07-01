Определилась пятерка самых доступных новых седанов российского рынка

Granta, Vesta, Alsvin, Emgrand и Omoda S5 – самые дешевые новые седаны в России

В июне 2024 года эти автомобили отечественного и китайского производства стоили менее 2 миллионов рублей.

Лидером остается Lada Granta, которая является самым доступным новым автомобилем на российском рынке. Цены на народный седан от АВТОВАЗа начинаются от 699 990 рублей.

За ней следует флагманская модель Lada Vesta, которая в базовом исполнении стоит 1 459 900 рублей.

Changan Alsvin также вошел в список недорогих седанов.

Автомобиль в базовой комплектации обойдется в 1 750 000 рублей.

Geely Emgrand можно приобрести за 1 849 990 рублей, если воспользоваться специальной скидкой в размере 160 000 рублей при 100-процентной оплате при покупке автомобиля.

Замыкает подборку Omoda S5, который недавно получил новую базовую комплектацию Classic 2024 года. Цены на эту модель начинаются от 1 999 000 рублей.

Тем временем, новую Mazda 3, завезенную в России из Китая, предлагают за 3,15 млн рублей. У автомобиля 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 158 л.с. и 6-диапазонный автомат.

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Источник: «Автоновости дня»