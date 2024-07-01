#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Samsung QM6
1 июля
Знакомый популярный «европеец» под новой маркой стал дешевле на 400 тысяч в РФ
Цена двойника Renault Koleos кроссовера Samsung...
Снятие запрета на экспорт топлива одобрено до 31 июля — кабмин
1 июля
Снятие запрета на экспорт топлива одобрено до 31 июля — кабмин
Кабмин РФ разрешил экспортировать бензин из...
Почему электромобили ломаются в 1,5 раза чаще машин с ДВС
1 июля
Почему электромобили ломаются в 1,5 раза чаще машин с ДВС
JD Power: у электрокаров и гибридов больше...

Знакомый популярный «европеец» под новой маркой стал дешевле на 400 тысяч в РФ

Цена двойника Renault Koleos кроссовера Samsung QM6 упала в РФ на 400 000 рублей

В РФ доставили новую партию кроссоверов Samsung QM6. Этот автомобиль является корейским двойником Renault Koleos. Если в мае цена на модель начиналась от 3,5 млн рублей, то сегодня минимальная стоимость этого автомобиля составляет чуть более 3 млн рублей.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Под капотом Samsung QM6 2,0-литровый атмосферный мотор GDe мощностью 144 л.с., который работает в связке с вариатором. Привод передний.

Samsung QM6
Samsung QM6

224 л.с., АКП, полный привод: новый внедорожник за 3,4 млн

Габариты машины составляют 4672×1843×1678 мм при колесной базе 2705 мм. Среди опций мультимедийный комплекс с вертикальным сенсорным дисплеем, кожаный салон, кожаный мульти-руль, климат- и круиз-контроль и прочее.

Samsung QM6
Samsung QM6

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Samsung
01.07.2024
Фото:Samsung
Поделиться:
Оцените материал:
0