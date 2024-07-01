Знакомый популярный «европеец» под новой маркой стал дешевле на 400 тысяч в РФ

Цена двойника Renault Koleos кроссовера Samsung QM6 упала в РФ на 400 000 рублей

В РФ доставили новую партию кроссоверов Samsung QM6. Этот автомобиль является корейским двойником Renault Koleos. Если в мае цена на модель начиналась от 3,5 млн рублей, то сегодня минимальная стоимость этого автомобиля составляет чуть более 3 млн рублей.

Под капотом Samsung QM6 2,0-литровый атмосферный мотор GDe мощностью 144 л.с., который работает в связке с вариатором. Привод передний.

Samsung QM6

Габариты машины составляют 4672×1843×1678 мм при колесной базе 2705 мм. Среди опций мультимедийный комплекс с вертикальным сенсорным дисплеем, кожаный салон, кожаный мульти-руль, климат- и круиз-контроль и прочее.

Samsung QM6

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»