#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Largus
1 июля
Как купить новый Lada Largus на четверть миллиона рублей дешевле?
Новые Lada Largus 2024 в Белоруссии стоят на...
Эту категорию водителей предлагают причислять к террористам — мнения разделились
1 июля
Эту категорию водителей предлагают причислять к террористам — мнения разделились
Эксперт Шапарин объяснил, почему пьяных...
В России можно оформить мини-каско с рассрочкой на несколько месяцев — объясняем
1 июля
В России можно оформить мини-каско с рассрочкой на несколько месяцев — объясняем
Страховщики назвали самые аварийные регионы...

Продажи автомобилей этого бренда за год взлетели на 30%

Продажи премиального бренда Hongqi в Китае выросли на 29,5% в 2023 году

Автопроизводитель China FAW сообщил, что розничные продажи марки Hongqi в 2023 году превысили 370 000 автомобилей, что на 29,5% больше, чем годом ранее. Розничные продажи машин на новых источниках энергии превысили 85 000 единиц в год, что на 135% больше, чем было годом ранее.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

224 л.с., АКП, полный привод: новый внедорожник за 3,4 млн

За год было продано более 100 000 моделей Hongqi H5 и Hongqi HS5, что на 40% больше, чем было в 2023 году. Уточняется, что автомобили Hongqi на новых источниках энергии включают чисто электрические продукты (Hongqi E-HS9 и E-QM5).

Hongqi H5
Hongqi H5
Hongqi H5
Hongqi H5

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Hongqi
Количество просмотров 1
01.07.2024
Фото:Hongqi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hongqi H5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв