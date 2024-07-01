Продажи автомобилей этого бренда за год взлетели на 30%
Продажи премиального бренда Hongqi в Китае выросли на 29,5% в 2023 году
Автопроизводитель China FAW сообщил, что розничные продажи марки Hongqi в 2023 году превысили 370 000 автомобилей, что на 29,5% больше, чем годом ранее. Розничные продажи машин на новых источниках энергии превысили 85 000 единиц в год, что на 135% больше, чем было годом ранее.
За год было продано более 100 000 моделей Hongqi H5 и Hongqi HS5, что на 40% больше, чем было в 2023 году. Уточняется, что автомобили Hongqi на новых источниках энергии включают чисто электрические продукты (Hongqi E-HS9 и E-QM5).
Hongqi H5
Hongqi H5
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: ITHome
Фото:Hongqi
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01.07.2024
Фото:Hongqi
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