Продажи автомобилей этого бренда за год взлетели на 30%

Продажи премиального бренда Hongqi в Китае выросли на 29,5% в 2023 году

Автопроизводитель China FAW сообщил, что розничные продажи марки Hongqi в 2023 году превысили 370 000 автомобилей, что на 29,5% больше, чем годом ранее. Розничные продажи машин на новых источниках энергии превысили 85 000 единиц в год, что на 135% больше, чем было годом ранее.

За год было продано более 100 000 моделей Hongqi H5 и Hongqi HS5, что на 40% больше, чем было в 2023 году. Уточняется, что автомобили Hongqi на новых источниках энергии включают чисто электрические продукты (Hongqi E-HS9 и E-QM5).

Hongqi H5

Hongqi H5

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Источник: ITHome