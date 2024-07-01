Субсидия при переводе машины на газ станет больше!

Правительство увеличило долю субсидирования расходов при переводе машины на метан

Нормативы субсидирования расходов при переводе автомобилей на метан повышены с 48 до 78% общей стоимости работ, об этом сообщается на сайте Правительства России. Максимальный размер государственной поддержки на ремоторизацию грузовиков увеличен почти в три раза – с 4 до 12%.

Известно также, что для граждан и представителей малого и среднего бизнеса сохранен двойной повышающий коэффициент.Изменения уже появились в приложении к госпрограмме «Развитие энергетики», которое содержит правила предоставления субсидий на переоборудования автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники под работу на природном газе.

В правительстве считают, что решение простимулирует перевод транспорта на метан и поддержит спрос на этот вид топлива. В рамках госпрограммы «Развитие энергетики» запланировано увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. м. Ведется строительство заправок, отмечает пресс-служба.

Источник: Правительство России