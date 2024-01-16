В регионах стала активно развиваться газозаправочная инфраструктура

Сегодня в розничной сети «Газпрома» уже 25 станций, работающих по франшизе

С конца 2023 года первые станции по франшизе «Газпром газомоторное топливо» начали заправку метаном в Нижегородской и Курской областях.

Сейчас в Нижегородской области по программе франчайзинга работает восемь АГНКС в городах: Павлово, Кстово, Дзержинск, Заволжье, Арзамас, Выкса, Балахна и Бор. Заправочная станция в Курской области расположена в городе Железногорске на трассе А-142.

По предварительным данным, в 2023 году объемы реализации сжатого природного газа обеспечили Нижегородской области шестое место по стране. В сравнении с показателями годом ранее регион показал рост продаж КПГ на 3%. В Курской области потребление выросло на 12%.

Франчайзинг уже доказал эффективность развития заправочной сети в короткие сроки. Первые метановые заправки по франшизе «Газпром газомоторное топливо» были открыты в 2022 году в Республике Татарстан, Омской, Новосибирской и Ростовской областях. В 2023 году розничная сеть «Газпром» увеличилась еще на 11 франчайзинговых объектов.

В 2024 году по программе франчайзинга новые станции заправки метаном откроются в Краснодарском крае, Республике Башкортостан, Тюменской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Челябинской, Свердловской и Омской областях.