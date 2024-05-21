Как поступить водителю при встрече с нарушителем на моноколесе?

Согласно ПДД, велосипедисты и люди на СИМ должны переходить дорогу пешком, но многие об этом не знают.

Люди на велосипедах, самокатах и других СИМ часто забывают о том, что пересекать дорогу по пешеходному переходу им следует пешком. Выезжая на переход, они грубо нарушают правила. За это грозит штраф, но гораздо страшнее штрафа – риск быть сбитым из-за быстрого и неожиданного появления на переходе перед автомобилем.

Как в этой ситуации поступить водителю автомобиля?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.