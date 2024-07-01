В России можно оформить мини-каско с рассрочкой на несколько месяцев — объясняем

Страховщики назвали самые аварийные регионы России за первые 6 месяцев 2024 года

В рейтинг самых аварийных регионов России по каско и ОСАГО за первое полугодие 2024 года вошли Москва, Ивановская и Костромская области. Это следует из данных страховой компании «Ингосстрах», собранных на основе заявлений клиентов.

Лидерами по аварийности по ОСАГО в период с января по июнь текущего года стали Ивановская область (14,3%), Республика Ингушетия (13,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (13,8%), Республика Татарстан (13,1%) и Тверская область (13,0%). Последние три региона также вошли в топ-3 самых аварийных по итогам 2023 года.

Что касается каско, то самыми аварийными регионами названы Костромская область (28,0%), Москва (27,6%), Тульская область (24,7%), Тверская область (24,8%) и Удмуртская Республика (24,5%). В прошлом году Москва, Костромская и Тверская области также вошли в рейтинг самых авариных регионов.

«Данные статистики в очередной раз показывают, как важно иметь полис каско и ОСАГО, чтобы водитель был уверен на дороге в своей надежной страховой защите. К сожалению, от аварий на дороге застраховаться нельзя, но каско поможет получить возмещение при страховом случае для ремонта автомобиля. В "Ингосстрахе" можно приобрести мини-каско и разделить платеж на несколько месяцев», – рассказал директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Максим Дмитриев.

Отмечается, что самая дорогая выплата по каско составила более 16 млн рублей, страховой случай зафиксирован в Новосибирске. Владельцу Mercedes-Benz G500 выплатили более 14 млн рублей за автомобиль, признанный страховой компанией не подлежащим восстановлению.

Аналогичный случай произошел в Петербурге, там владелец BMW X5 не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. Страховая компания выплатила клиенту более 12 млн рублей.

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Источник: пресс-служба «Ингосстрах»