Эту категорию водителей предлагают причислять к террористам — мнения разделились

Эксперт Шапарин объяснил, почему пьяных водителей нельзя зачислять в террористы

Страшное дорожно-транспортное происшествие в Благовещенске с гибелью пятерых человек, включая детей, вызвало широкий общественный резонанс. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил ввести систему поощрения тем, кто будет сообщать о пьяных водителях за рулем.

Стоит отметить, что в некоторых регионах уже есть такая практика – информаторы получают вознаграждение от двух до пяти тысяч рублей. Также предлагается увеличить в 10 раз административный штраф для нетрезвых лихачей: с 30 тыс. до 300 тыс. рублей, а срок лишения прав увеличить с трех до пяти лет.

Но не все эксперты автоотрасли согласны с подобными мерами, в частности вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что премирование третьих лиц «не выдерживает критики, поскольку не может быть основой государственной политики».

«В стране есть правоохранительные органы, и именно они должны эффективно бороться с этой страшной проблемой. Нынешние же инициативы – набор экзотических измышлений», – убежден вице-президент.

Увеличение штрафа и срока лишения прав для тех, кто впервые выехал на дорогу в состоянии алкогольного опьянения, тоже вызывают нарекания.

Неожиданный метод борьбы предлагает депутат Госдумы Султан Хамзаев, он категоричен в мнении, что пьяных водителей нужно приравнять к террористам. Шапарин считает недопустимым сравнивать два понятия:

«Терроризм – слишком серьезное слово, чтобы им разбрасываться направо и налево!», – констатирует эксперт.

Шапарин смотрит на проблему шире, и убежден, что пьяные водители на дорогах – это не причина, а следствие.

«Главное, с чем нужно бороться, – это возможность уйти от ответственности, коррупция. Если будут показательные процессы, в которых депутаты и сенаторы, полицейские и актеры, как Ефремов, например, привлекаются к ответственности, то будет толк. А сейчас все прекрасно знают, что если ты попался, то ценой вопроса будет либо несколько сотен тысяч рублей, либо «звонок другу», подчеркивает вице-президент.

Пока в российском обществе существует разделение на привилегированных участников дорожного движения и обычных – мы не сможем решить проблему пьянства за рулем и «не сдвинемся с мертвой точки», резюмировал Шапарин.

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Источник: Комсомольская правда