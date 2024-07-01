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Как купить новый Lada Largus на четверть миллиона рублей дешевле?

Новые Lada Largus 2024 в Белоруссии стоят на 240 тыс. рублей дешевле, чем в РФ

Универсалы Lada Largus ижевской сборки в Белоруссии можно купить дешевле, чем в России. Пятиместный пассажирский универсал в республике стоит 52 200 белорусских рублей (1 420 000 российских рублей). В РФ же такой автомобиль стоит на 240 тыс. рублей больше, от 1 660 000 рублей.

Lada Largus
Lada Largus
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Столько в РФ стоит базовая версия Classic с восьмиклапанным мотором мощностью 90 л. с. Версия Classic Plus с таким же мотором стоит 1 705 000 рублей, а вариант с 16-клапанным 106-сильным агрегатом продается за 1 735 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

Источник: Telegram-канал «Автопоток»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 2
01.07.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

+15