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Honda сведет смертность в своих машинах к нулю: как она этого добьется

Honda планирует добиться нулевой смертности в своих автомобилях

Honda в составе совместного предприятия GAC Honda заявила, что она собирается добиться нулевой смертности в своих машинах в результате ДТП к 2050 году. Для достижения этой цели предполагается активное исследование и контроль психофизических состояний водителя во время поездки.

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Так, в машине могут быть установлены камеры и другие средства для сбора информации о физическом и эмоциональном состоянии водителя. На основании этой информации система сможет как выдавать рекомендации, так и непосредственно вмешиваться в процесс управления в критических ситуациях.

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Также Honda намерена достичь углеродной нейтральности на протяжении всего жизненного цикла продукта до 2045 года (в идеале к 2040 году). Еще автопроизводитель рассчитывает стать ведущим предприятием автомобильной промышленности КНР с точки зрения эффективности производства и эксплуатации.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

Источник: ITHome

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
02.07.2024
Фото:Unsplash
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