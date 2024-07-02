Honda сведет смертность в своих машинах к нулю: как она этого добьется

Honda планирует добиться нулевой смертности в своих автомобилях

Honda в составе совместного предприятия GAC Honda заявила, что она собирается добиться нулевой смертности в своих машинах в результате ДТП к 2050 году. Для достижения этой цели предполагается активное исследование и контроль психофизических состояний водителя во время поездки.

Так, в машине могут быть установлены камеры и другие средства для сбора информации о физическом и эмоциональном состоянии водителя. На основании этой информации система сможет как выдавать рекомендации, так и непосредственно вмешиваться в процесс управления в критических ситуациях.

Также Honda намерена достичь углеродной нейтральности на протяжении всего жизненного цикла продукта до 2045 года (в идеале к 2040 году). Еще автопроизводитель рассчитывает стать ведущим предприятием автомобильной промышленности КНР с точки зрения эффективности производства и эксплуатации.

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Источник: ITHome