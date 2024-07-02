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Дешевый аналог Toyota Corolla Cross обновился: версии и цены

В Китае представлен новый кроссовер Toyota Frontlander 2024 по цене от ₽1,5 млн

Представлен новый кроссовер Toyota Frontlander 2024, автомобиль производят на совместном предприятииGAC Toyota в Китае. Цена на машину в базовой версии начинается от 17 300 долларов, двухмоторная версия с гибридной системой стоит от 23 300 долларов, а версия с электрической силовой установкой предлагается за 25 400 долларов.

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ГИД ПО КАСКО

Автомобиль в базе получил функцию автоматического торможения, 7-дюймовую панель приборов, многофункциональное рулевое колесо, 10,25-дюймовый центральный экран управления, кондиционер с ручным управлением.

Toyota Frontlander 2024
Toyota Frontlander 2024

Внедорожники до 1,5 млн рублей – 6 лучших вариантов

Старшие версии получили системы кругового обзора и другие опции.

Размеры Toyota Frontlander 4485×1825×1620 мм при колесной базе 2640 мм. Базовая версия оснащена 2,0-литровым атмосферным двигателем с максимальной мощностью 126 кВт и пиковым крутящим моментом 205 Нм. Гибрид оснащается соответствующей системой Toyota пятого поколения THS, включающей 2,0-литровый атмосферный мотор, электродвигатель и литиевую батарею с максимальной мощностью 144 кВт.

Toyota Frontlander 2024
Toyota Frontlander 2024

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

Источник: ITHome

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За РулемУшакова Ирина
Фото:ITHome
02.07.2024
Фото:ITHome
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