Дилеры переписали цены на Tank 500 Urban в России
Гибридный внедорожник Tank 500 Urban подорожал в России на 200 тыс. рублей
Премиальный кроссовер Tank 500 в гибридной версии Urban в начале 2024 года на старте продаж стоил 6,3 млн рублей, сейчас он подорожал на 200 тыс. рублей.
Обычная версия кроссовера продается в России уже больше года. Гибрид Tank 500 Urban получил бензиновый 4-цилиндровый мотор объемом 2 литра мощностью 245 л.с. и 9-ступенчатую АКП. В оснащение входит и 54-сильный электромотор, а общая мощность выросла до 299 л.с.
Tank 500 Urban
До «сотни» машина разгоняется до 7,9 секунды. Автомобиль получил подключаемый полный привод, понижающую передачу и блокировку дифференциалов.
Tank 500 Urban
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.
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Источник: Autonews.ru
Фото:Tank
02.07.2024
Фото:Tank
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