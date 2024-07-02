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Дилеры переписали цены на Tank 500 Urban в России

Гибридный внедорожник Tank 500 Urban подорожал в России на 200 тыс. рублей

Премиальный кроссовер Tank 500 в гибридной версии Urban в начале 2024 года на старте продаж стоил 6,3 млн рублей, сейчас он подорожал на 200 тыс. рублей.

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Обычная версия кроссовера продается в России уже больше года. Гибрид Tank 500 Urban получил бензиновый 4-цилиндровый мотор объемом 2 литра мощностью 245 л.с. и 9-ступенчатую АКП. В оснащение входит и 54-сильный электромотор, а общая мощность выросла до 299 л.с.

Tank 500 Urban
Tank 500 Urban

Внедорожники до 1,5 млн рублей – 6 лучших вариантов

До «сотни» машина разгоняется до 7,9 секунды. Автомобиль получил подключаемый полный привод, понижающую передачу и блокировку дифференциалов.

Tank 500 Urban
Tank 500 Urban

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Tank
02.07.2024
Фото:Tank
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