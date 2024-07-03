Не ржавеет, не ломается, хорош на бездорожье – классный «японец» по цене Нивы
Что купить по цене новой Лады Нивы Travel, задается вопросом эксперт Сергей Зиновьев в новом номере журнала «За рулем». И рассматривает несколько интересных вариантов со вторичного рынка – кроссовер или внедорожник в возрасте до 15 лет, с пробегом до 200 тысяч км и с ценой до 1,5 млн рублей.
Один из привлекательных вариантов – Suzuki Grand Vitara III: длина 4500 мм, багажник 398 л, клиренс 200 мм, да и полный привод по схеме близок к нивовскому. Он постоянный, с раздаткой, понижающей передачей и блокировкой межосевого диффа. За 1,5 млн рублей сейчас можно взять второй рестайлинг в возрасте 11-12 лет с пробегом менее 150 тысяч км.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Основные моторы – атмосферные 2.0 (140 л. с.) и 2.4 (169 л. с.). Двухлитровый объективно лучше – ходит до 400 тысяч км, и есть ремонтные размеры. Водяной насос и цепь ГРМ, конечно, придется поменять пару раз, а также побороться с масложором, нарастающим по мере пробега. Гидроавтоматы (двух типов) и механическая коробка – архаичной конструкции, все из числа долгожителей, особенно если не экономить на масле.
Славится высокой надежностью всех компонентов и хорошо противостоит коррозии. Оснащением не поражает: рабочая лошадка без сенсорных экранов, скверная штатная магнитола, минимум удобств. Привлекает именно внедорожными задатками. И японской сборкой.
Конечно, Гранд Витара – не единственная альтернатива Ниве Travel на вторичном рынке. Но по некоторым параметрам Нива все еще превосходит каждого из конкурентов – начнем хотя бы с того, что за эти деньги она будет новой...
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Публикация подготовлена по материалам статьи «Проходимцы», опубликованной в журнале «За рулем» №7/2024.
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Отзывы о Suzuki Grand Vitara ()
Удобный автомобиль для путешествий. Вертикальная посадка позволяет меньше уставать в дороге. Двигатель 2,4 л, 169 л.с., позволяет тянуть домик-прицеп по любым горам, по любым трассам не боясь "просесть" в горку или не проехать на запланированное место отдыха. Постоянный полный привод позволяет уверенно ехать по зимним Сибирским дорогам. Пониженный ряд и блокировка дифференциала позволяет проехать там, где на обычной легковушке не проедешь.
Маленький дорожный просвет. 200 мм не хватает. Отсутствие блокировок межколесных дифференциалов. Если бы была блокировка хотя бы заднего, уже проходимость машины была бы на много лучше.
Отличный автомобиль для большой семьи в путешествии. 5 человек, с прицепом-дачей, Красноярск-Крым. Сплошное удовольствие от поездок. Очень хорош ездить на дачу.