Не ржавеет, не ломается, хорош на бездорожье – классный «японец» по цене Нивы

Новый «За рулем» рассказал, как выбрать Suzuki Grand Vitara III с пробегом

Что купить по цене новой Лады Нивы Travel, задается вопросом эксперт Сергей Зиновьев в новом номере журнала «За рулем». И рассматривает несколько интересных вариантов со вторичного рынка – кроссовер или внедорожник в возрасте до 15 лет, с пробегом до 200 тысяч км и с ценой до 1,5 млн рублей.

Suzuki Grand Vitara III

Один из привлекательных вариантов – Suzuki Grand Vitara III: длина 4500 мм, багажник 398 л, клиренс 200 мм, да и полный привод по схеме близок к нивовскому. Он постоянный, с раздаткой, понижающей передачей и блокировкой межосевого диффа. За 1,5 млн рублей сейчас можно взять второй рестайлинг в возрасте 11-12 лет с пробегом менее 150 тысяч км.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Основные моторы – атмосферные 2.0 (140 л. с.) и 2.4 (169 л. с.). Двухлитровый объективно лучше – ходит до 400 тысяч км, и есть ремонтные размеры. Водяной насос и цепь ГРМ, конечно, придется поменять пару раз, а также побороться с масложором, нарастающим по мере пробега. Гидроавтоматы (двух типов) и механическая коробка – архаичной конструкции, все из числа долгожителей, особенно если не экономить на масле.

Славится высокой надежностью всех компонентов и хорошо противостоит коррозии. Оснащением не поражает: рабочая лошадка без сенсорных экранов, скверная штатная магнитола, минимум удобств. Привлекает именно внедорожными задатками. И японской сборкой.

Suzuki Grand Vitara III

Конечно, Гранд Витара – не единственная альтернатива Ниве Travel на вторичном рынке. Но по некоторым параметрам Нива все еще превосходит каждого из конкурентов – начнем хотя бы с того, что за эти деньги она будет новой...

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Проходимцы», опубликованной в журнале «За рулем» №7/2024.