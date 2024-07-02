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Водителям выпишут этот штраф не чаще одного раза в день — разработали законопроект

В России штрафы за отсутствие ОСАГО хотят ограничить до одного раза в день

В России не может стартовать проверка полисов ОСАГО при помощи камер видеонаблюдения на дорогах из-за того, что пока не приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно предлагаемым поправкам, штраф за отсутствие ОСАГО водителю выпишут не более одного раза в день. Законопроект с такими правками уже разработан.

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В МВД по этим изменениям нет никаких возражений, это следует из письма ведомства в адрес первого заместителя председателя Центробанка РФ Дмитрия Тулина. О разумности инициативы штрафовать за отсутствие ОСАГО не более одного раза в день высказался и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что нововведение могут принять уже в текущем году.

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В пресс-службе Центробанка также заверили, что финансовый регулятор тоже поддерживает ведение контроля за наличием ОСАГО при помощи дорожных камер. При этом рассказали о мерах, которые необходимо предпринять для защиты автовладельцев. Отмечается, что при наличии страховки у всех участников ДТП потерпевший получит возмещение от страховой компании, выдавшей полис виновнику аварии.

В настоящее время без полиса ОСАГО управляют транспортным средством порядка 8-9% автовладельцев. Другими словами, страховой полис отсутствует минимум у 3,2 млн водителей, уточнил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. При этом отмечается, что штрафы за отсутствие полиса по камерам будут ежегодно пополнять бюджет страны на 2 млрд рублей, по прогнозам Российского союза автостраховщиков (РСА).

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
02.07.2024
Фото:Depositphotos
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