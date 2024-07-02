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Госдума поддержала идею лишать водительских прав за скрытые госномера

Комитет ГД одобрил законопроект о лишении водительских прав за скрытые госномера

Комитет ГД по госстроительству и законодательству поддержал инициативу лишать водителей удостоверения за езду на машине со скрытыми номерами и рекомендовал палате парламента принять законопроект в I чтении, сказано в заключении комитета.

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В комитете сочли, что представленные изменения в Кодекс об административных правонарушениях положительно скажутся на обеспечении безопасности дорожного движения, в связи с чем концепцию законопроекта поддержали.

Для вступления инициативы в силу необходимо будет внести изменения в КоАП РФ.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Елена Никитченко/ТАСС
Количество просмотров 3
02.07.2024
Фото:Елена Никитченко/ТАСС
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