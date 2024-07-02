Госдума поддержала идею лишать водительских прав за скрытые госномера

Комитет ГД одобрил законопроект о лишении водительских прав за скрытые госномера

Комитет ГД по госстроительству и законодательству поддержал инициативу лишать водителей удостоверения за езду на машине со скрытыми номерами и рекомендовал палате парламента принять законопроект в I чтении, сказано в заключении комитета.

В комитете сочли, что представленные изменения в Кодекс об административных правонарушениях положительно скажутся на обеспечении безопасности дорожного движения, в связи с чем концепцию законопроекта поддержали.

Для вступления инициативы в силу необходимо будет внести изменения в КоАП РФ.

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Источник: ТАСС