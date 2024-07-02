Новый премиальный внедорожник Toyota теперь в России: сколько он стоит

Дилеры привезли в Россию Toyota Land Cruiser Prado по цене от 6 млн рублей

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения, мировая премьера которого прошла около года назад, появился в России. Автомобили продают как из наличия, так и под заказ, минимальная цена составила 5 950 000 рублей.

Судя по объявлениям, в Россию возят все версии модели. У младшей из них под капотом 167-сильный атмосферник объемом 2,7 литра и 6-ступенчатая АКП. Средняя версия оснащена 204-сильным турбодизелем объемом 2,8 литра, самая старшая версия получила 281-сильную турбо-«четверку» 2.4 и гибрид i-Force Max на основе этого же турбомотора, суммарно выдающий 330 л.с.

Toyota Land Cruiser Prado

Самыми дорогими стали дизельная и гибридная версия внедорожника. В Подмосковье они стоят от 13 400 000 до 15 499 000 рублей. Во втором случае столько стоит эксклюзивная комплектация First Еdition, в которую вошли оригинальные кузовные элементы, топовая акустика JBL с 14 динамиками и прочее.

Toyota Land Cruiser Prado

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Автоновости дня»