Мотор V6 на 3,5 л, 10-ступенчатая АКП: флагманский «японец» приехал в Россию

Дилеры привезли в РФ флагманский пикап Toyota Tundra в версии CrewMax за ₽13 млн

Дилеры привезли в Россию новые пикапы Toyota Tundra в исполнении CrewMax. Это версия с максимально просторным салоном: площадь грузовой платформы уменьшена, а площадь кабины увеличена.

Toyota Tundra CrewMax

Пикап в богатой комплектации Platinum стоит 12,9 млн рублей. Автомобиль оснащен 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 389 л. с. и 10-ступенчатой АКП. Привод полный, задняя подвеска – пружинная. Пикап построен на платформе TNGA-F, также, как Toyota Sequoia, Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX.

Интерьер Toyota Tundra CrewMax

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Autonews