Мотор V6 на 3,5 л, 10-ступенчатая АКП: флагманский «японец» приехал в Россию

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Toyota Tundra CrewMax
Toyota Tundra CrewMax

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Интерьер Toyota Tundra CrewMax
Интерьер Toyota Tundra CrewMax

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
02.07.2024
Фото:Toyota
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