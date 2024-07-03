Этому виду транспорта запретят ездить по тротуарам — готовится законопроект

В России хотят приравнять электровелосипеды к мопедам для безопасности пешеходов

Велокурьерам нужно запретить передвигаться по тротуарам ради безопасности пешеходов. В настоящее по проезжей части, кроме автомобилей, передвигаются мопеды с мощностью двигателя более 250 ватт, в Общественной палате хотят отменить это ограничение.

Отмечается, что тротуары стали небезопасны для людей, уже зафиксировано несколько случаев с пострадавшими от наезда велокурьера. И таких ситуаций с каждым днем все больше. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, доставщики еды, использующие самокаты и электровелосипеды, являются источником риска.

«Понятно, что нельзя запрещать доставку еды и других товаров. Но, безусловно, продавцам, которые пользуются услугами курьеров, следует серьезно обсудить ситуацию. Нужно воспитать поколение цивилизованных курьеров и свести на ноль любые угрозы безопасности на тротуарах», – подчеркнул депутат на круглом столе в Госдуме.

Его позицию разделяет и глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он считает, что правила работы велокурьеров необходимо регламентировать на федеральном уровне. Нилов предлагает обязать доставщиков оформлять страховку гражданской ответственности, чтобы в случае наезда на пешехода или аварии с транспортным средством ущерб потерпевшим оплатила страховая компания. Соответствующий законопроект уже находится в разработке, подытожил Нилов.

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Источник: Парламентская газета