Эти 7-местные иномарки с пробегом самые популярные в России

Средняя цена подержанных семиместных авто в России составляет 1,4 млн рублей

Специалисты СберАвто проанализировали данные о сделках на своей платформе в 2024 году и назвали самые востребованные у российских автолюбителей семиместные автомобили с пробегом.

В текущем году россияне чаще всего покупали подержанные Honda (34% от всех купленных в указанный период авто в исследуемой категории), Volkswagen (18%) и Chevrolet (16%). В пятерку востребованных также вошли Mazda и Nissan (по 8% каждая).

Среди моделей лидирует Honda Freed, второе место занял Chevrolet Tahoe, а на третьем оказалась Mazda CX-9.

В число самых популярных семиместных авто также вошла модель Volkswagen Caravelle.

Медианные стоимости этих автомобилей с пробегом составили 1,09 млн рублей, 2,4 млн рублей, 1 млн рублей и 1,65 млн рублей соответственно, а большинство купленных семиместных авто было 2012, 2013 и 2018 годов выпуска.

Медианная цена всех купленных через платформу СберАвто семиместных авто с пробегом составила 1,4 млн рублей.

Чаще всего автомобили в исследуемой категории в 2024 году приобретали жители Москвы, Приморского края и Иркутской области.

Москвичи предпочитали подержанные Chevrolet Tahoe, Mazda CX-9 и Volkswagen Teramont, в Приморском крае популярны оказались Honda Freed и Nissan Serena, а жители Иркутской области чаще других моделей покупали подержанные Honda Freed, Volkswagen Caravelle и Mitsubishi Delica.

Говоря о предложении, можно отметить, что чаще всего продают авто марки Kia (22% от всех семиместных авто, представленных на платформе), Volkswagen (20%) и Honda (10%). Замыкают пятерку Mazda и Chevrolet (по 9% соответственно). Среди моделей это Volkswagen Caravelle, Kia Carnival, Kia Mohave, Mazda CX-9 и Haval H9.