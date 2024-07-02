Популярный «кореец» за 800 тысяч: баланс надежности и стоимости владения

Эксперт «За рулем» рассказал об отдельных недостатках Kia Rio с пробегом

Баланс между надежностью и стоимостью содержания во многом объясняет популярность Kia Rio на вторичном рынке, отмечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Живучие агрегаты и клиренс в 200 мм делают его привлекательным среди бюджетных автомобилей, которые продаются на вторичном рынке от 800 тысяч рублей. Особенно в свете того, что запчасти для Kia Rio сейчас доступны, а все виды ремонта благодаря массовости этой модели хорошо отлажены.

Но недостатки у автомобиля, конечно же, есть. Владельцы отмечают жестковатую подвеску, не очень удобные сиденья, слабую шумоизоляцию и тонкое лакокрасочное покрытие. Бюджетник есть бюджетник, и чудес тут ждать не стоит. Но могут возникнуть и серьезные неисправности.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Самая болезненная тема у Hyundai и Kia – моторы. Виной этому склонности к образованию задиров в цилиндрах. Косвенно завод проблему признавал, так как при последующих модернизациях вводил изменения, направленные на улучшение смазки и охлаждения цилиндров.

По оценкам, на девяти из десяти моторах задиры в критической форме не проявлялись. Из чего можно сделать вывод, что не конструкция как таковая виновата, а кто-то (что-то) другой.

Чаще всего в образовании задиров обвиняют керамическую крошку из нейтрализатора, которую засасывает в камеру сгорания

Но не надо забывать, что нейтрализатор нужно менять вовремя. Также к задирам может приводить несоблюдение интервала замены масла (в идеале – не реже 10 тысяч км).

Кроме того, двигатели не любят нагрузки без должного прогрева.

Подробнее о слабых местах Kia Rio 2011-2017 годов выпуска читайте здесь.