Что происходит на авторынке России? В Минпромторге рассказали

Минпромторг РФ: в России на 63% с начала года выросли продажи новых автомобилей

В России в первом полугодии 2024 года продажи новых автомобилей всех сегментов выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 844 тыс. штук. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«По итогам января – июня 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 844 550 новых автомобилей (до трех лет), что на 63% больше показателей аналогичного периода прошлого года (519 604 шт.). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 373 тыс. шт., что на 35% больше показателей января – июня 2023 года», – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в годовом выражении рынок новых легковых автомобилей по итогам первого полугодия вырос на 76% и составил 713,9 тыс. единиц. Что касается легких коммерческих автомобилей, то рынок вырос на 41%, до 60,6 тыс. экземпляров. В период с января по июнь текущего года на российском рынке реализовано 59,4 тыс. грузовых автомобилей (-3%) и 10,7 тыс автобусов (+14%).

Продажи новых электромобилей за первые шесть месяцев 2024 года составили 11,2 тыс. единиц (рост на 137%). В июне рынок новых транспортных средств в РФ в годовом выражении вырос на 39%, до 145,5 тыс. единиц, но по сравнению с маем текущего года снизился на 0,5%.

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Источник: minpromtorg.gov.ru