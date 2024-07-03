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Стали известны сроки начала продаж новой семейной модели Москвича

Завод «Москвич» запустит в РФ продажи кроссовера Москвич 8 в октябре 2024 года

Четвертая модель «Москвича» – семейный 7-местный кроссовер Москвич 8 – поступит в продажу в октябре 2024 года. «Москвич» официально анонсировал выход этого автомобиля в апреле нынешнего года. Как заявляли в пресс-службе бренда, он прекрасно подойдет как для ежедневных поездок по городу, так и для путешествий всей семьей.

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В основу Москвич 8 ляжет китайский кроссовер JAC X8 Plus (он же Sehol X8 Plus), который впервые появился на китайском рынке в 2020 году и уже претерпел модернизацию. Его габаритная длина составляет 4824 мм при колесной базе 2830 мм. Дорожный просвет равен 170 мм. То есть, машина является габаритным аналогом Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и других подобных SUV.

Москвич 8
Москвич 8

Внедорожники до 1,5 млн рублей – 6 лучших вариантов

Двигатель у нового семейного SUV будет только один: 1,5-литровый бензиновый турбомотор GDI мощностью 174 л. с., работающий в связке с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и только передним приводом.

В числе опций цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, система камер кругового обзора и прочее.

Москвич 8
Москвич 8

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Москвич
03.07.2024
Фото:Москвич
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