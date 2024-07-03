Если намазать этот соус на кузов машины, она засияет как новая — делимся лайфхаком

Автовладельцам рассказали, для чего водители 65+ смазывают свою машину майонезом

Невероятно, но факт – майонез способен спасти автомобиль от коррозии зимой, придать свежий вид, а в темное время суток этот калорийный соус сделает автомобиль заметнее на дороге. Но самое главное – майонезом можно легко удалить смолу и пыльцу на лобовом стекле или кузове транспортного средства.

Даже кратковременное нахождения машины под деревьями или вблизи с кустами чревато тем, что на лакокрасочном покрытии появится липкая пыльца или смолистые пятна, которые очень заметны на машинах светлых расцветок. А в жару смола застывает очень быстро, и обычная мойка с такими пятнами может не справиться.

Удивительно, но майонез помогает удалить все эти сложные пятна, достаточно выдавить на смолистое пятно небольшое количество соуса с горошинку, и уже через 5-10 минут все оттирается мягкой тряпкой без следов. Единственное условие: этот лайфхак работает только в случаях со «свежей» смолой, пару дней спустя майонез уже не поможет.

Опытные водители часто используют майонез после мытья машины для придания ей лоска. В составе майонеза растительное масло и яичный белок, первый компонент оставляет жирную блестящую пленку, в результате кузов сияет, а второй «фиксирует» результат, образуя защитный слой. Полученный результат получается, как после обработки машины воском, обеспечивая лакокрасочному покрытию блеск и «антидождь», и при этом в разы дешевле.

Чтобы машина заблестела, как новая, сначала нужно очистить поверхность от загрязнений любым моющим средством. Затем аккуратно нанести майонезный «полироль» на кузов, достаточно пары мазков. И затем все тщательно протереть мягкой тряпкой или салфеткой до блеска.

Кстати, таким лайфхаком часто пользуются перекупщики, он позволяет им добавить к цене автомобиля от 5 до 50 тысяч рублей. Но не стоит забывать, что это все-таки экстренная мера и для регулярного использования она не подходит. Длительного эффекта сохранить не получится, а чтобы ваша машина долгое время сохраняла блеск и была защищена от влаги лучше не экономить на специальной автохимии.

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Источник: aif.ru