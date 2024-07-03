Тяжелый самосвал обрушил мост у деревни Костяево в Ярославской области

Ярославский мост обвалился под весом большегруза

Тяжелый самосвал обвалил мост у деревни Костяево в Ярославской области. Крепкий мост, построенный во времена СССР, выдерживал вес легковых автомобилей местных жителей и дачников. Но сегодня его решил проверить на прочность грузовик. «Водителя не смутили ни вес, ни габариты его многотонной машины», – сообщил глава региона Михаил Евраев.

Большегруз обрушил мост и застрял в нем. На месте аварии работают полицейские и дорожники. Правительству области поручено оценить ущерб и в максимально короткие сроки построить временную переправу, чтобы люди могли беспрепятственно добираться домой.

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Источник: Telegram-канал главы Ярославской области Михаила Евраева