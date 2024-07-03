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Эти шесть кроссоверов хоть и популярны, но и у них есть «слабое звено» — перечисляем

Эксперт Антюфьев перечислил 6 популярных кроссоверов с проблемными АКП

При покупке кроссовера нужно обращать внимание не только на двигатель и комплектацию, но и на надежность трансмиссии. Дело в том, что некоторые автоматические коробки передач (АКП) из-за конструктивных недостатков могут стать причиной дорогостоящего ремонта. Об этом рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев.

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Он перечислил шесть моделей популярных кроссоверов с такой проблемой.

«Jeep Grand Cherokee 2000-2010 годов выпуска часто страдает от неисправностей трансмиссии. Особенно уязвима модель 722.6 — при повышенных нагрузках возникают проблемы с электронным блоком управления. Несвоевременная замена масла приводит к выходу из строя соленоидов», – уточнил эксперт.
Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

В список кроссоверов с ненадежными АКП Антюфьев включил Nissan X-Trail с коробкой Jatco JF613Е – она плохо переносит агрессивный стиль вождения и экстремальные условия во время эксплуатации. При этом эксперт отметил, что коробка сможет выдержать 250 тыс. км пробега при бережном обращении. А ее слабым местом он назвал недолговечный гидроблок и соленоиды.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Volkswagen Tiguan с 6-ступенчатой коробкой 09М тоже достаточно требователен к хорошему обслуживанию, подчеркивает Антюфьев. Он советует сменить имеющийся теплообменник на эффективный наружный радиатор. Далее в списке идут Chevrolet и Opel с коробкой 6T30.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Не стоит покупать такие модели на вторичном рынке, особенно если они оснащены мотором объемом 1,8 л, предупреждает эксперт. Дело в том, что АКП подвержена частым перегревам, при этом пробег едва превышает 250 тыс. км. При покупке Nissan с АКП Jatco JR507E тоже следует быть осторожными, потому что такие коробки могут не пережить агрессивную езду и бездорожье, резюмировал Антюфьев.

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Jeep | Nissan | Volkswagen
03.07.2024
Фото:Depositphotos | Jeep | Nissan | Volkswagen
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