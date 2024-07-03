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XCite раскрыл данные по продажам модели X-cross 7

Бренд XCite сообщил о более 550 проданных кроссоверах X-cross 7 за первый месяц

Российский автобренд XCite раскрыл данные по продажам своей единственной модели X-cross 7, вышедшей на рынок 27 мая. Было продано свыше 550 автомобилей, рассказали представители бренда. В компании отметили, что этот показатель является плановым.

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XCite X-Cross 7 – это среднеразмерный переднеприводный кроссовер. Автомобиль получил 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. и 210 Н·м крутящего момента и вариатор.

XCite X-cross 7
XCite X-cross 7

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Продажи кроссовера стартовали 27 мая. Машины можно купить в 11 дилерских центрах в Москве и области, в 12 автосалонах в Петербурге, а также в ряде других крупных городов.

В комплектации Enjoy X-cross 7 стоит 2 499 000 рублей, в версии Techno – 2 636 000 руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:VK / xciteclab
Количество просмотров 1
03.07.2024
Фото:VK / xciteclab
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