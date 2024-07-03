Россияне выбирают отечественные авто или иномарки? Объясняем в цифрах!

НАПИ: доля российских легковых автомобилей на рынке снизилась до 32,4%

Доля отечественных марок в структуре продаж новых автомобилей продолжает снижаться. Согласно новому исследованию, за пять месяцев 2024 года она составила 32,4%, тогда как годом ранее в этот период показатель фиксировался на уровне 37%. Интересные цифры – с учетом того, что АВТОВАЗ, по его собственным данным, за весь прошлый год вышел на 35% рынка...

Как бы то ни было, а долю рынка, согласно вновь поступившим данным, российский автопром продолжает понемногу отдавать. Вместе с тем, сами по себе темпы продаж отечественных марок за год выросли существенно – на 63%, если сравнивать нынешнюю ситуацию с январем – маем 2023-го.

В регионах темпы прироста еще выше: один только Дагестан стал потреблять на 370,3% больше российских машин. А лидером по доле новой российской техники за пять месяцев 2024 года стала Калмыкия, где продукция отечественных производителей занимают более трех четвертей рынка.

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Источник: НАПИ