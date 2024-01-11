АВТОВАЗ впервые за 20 лет достиг абсолютного рекорда по доле рынка

Глава АВТОВАЗа Соколов рассказал об увеличении продаж в два раза в 2023 году

Продажи отечественного производителя АВТОВАЗ по итогам 2023 года выросли почти в два раза и составили 352,6 тысячи автомобилей. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов во время презентации на итоговой пресс-конференции предприятия.

«АВТОВАЗ и наш бренд, пока единственный, я не говорю о суббрендах – Lada, занимает на рынке РФ не просто доминирующие, лидирующие позиции с рекордным объемом продаж в 352,5 тысячи автомобилей», — уточнил глава концерна.

В презентации прозвучала точная цифра показателей продаж — 352,572 тысячи экземпляров. Для сравнения: в 2022 году автопроизводитель реализовал 188,6 тысячи автомобилей, другими словами, спустя год рост продаж увеличился почти в два раза.

На текущем этапе доля отечественного производителя на российском рынке по итогам 2023 года составила 35%. Это абсолютный рекорд за последние 20 лет, отмечается в презентации. Вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин подчеркнул, что в планах завода на ближайшие годы — удерживать долю предприятия на уровне не менее 30%.

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Источник: tass.ru