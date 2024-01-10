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АВТОВАЗ объявил цены на спортивный универсал Vesta SW Sportline

Начались продажи Lada Vesta SW Sportline по цене от 2,35 млн рублей

Волжский автозавод начал продажи новой модификации Весты – это универсал Lada Vesta SW Sportline. Напомним, что седан в аналогичном исполнении стартовал в ноябре 2023 года по цене от 2 175 900 рублей. Теперь настала очередь универсала – «За рулем» этот автомобиль уже протестировал, наше видео на эту тему вы найдете в конце заметки.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Вкупе с плюсами, традиционными для седана «спортивной линии», такими как форсированный двигатель и шасси со спортивными настройками, производитель указывает практичный семейный кузов. Спортивный обвес с красными акцентами, насадки на выхлоп, широкие колеса и заниженный силуэт тут соседствуют с объемом багажника в 825 литров до подоконной линии и рейлингами на крыше. Заметим, что в практике Lada такое сочетание возникло впервые.

Vesta SW Sportline
Vesta SW Sportline

А вот по поводу силового агрегата откровений пока нет: под капотом у спортуниверсала – 118‑сильный мотор 1.6 от Гранты Спорт, работающий в паре с 5-ступенчатой МКП ВАЗ-2180. Моторы 1.8 в вариантах 122 и 145 л.с., равно как и китайская 6-ступенчатая механика, должны появиться на Весте позднее в 2024 году.

Vesta SW Sportline
Vesta SW Sportline

Vesta SW Sportline базируется на версии Techno, поэтому оснащение получилось неплохим:

  • мультимедиа LADA EnjoY Vision Pro с онлайн-сервисами Яндекс
  • цифровые приборы с навигацией
  • камера заднего вида
  • кондиционер
  • подогрев передних сидений
  • обогрев лобового стекла
  • задний парктроник
  • колесные диски Striker 17" (специально для Sportline).
Vesta SW Sportline
Vesta SW Sportline

В таком оснащении спортуниверсал стоит 2 350 900 рублей, а версия Black, отличающаяся черными дисками, молдингами бампера, накладкой решетки, крышкой багажника и спойлером, – от 2 380 900 рублей. Заметим, что это рекомендованные цены завода, прайсы у дилеров могут быть другими.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
10.01.2024
Фото:АВТОВАЗ
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