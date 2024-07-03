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Если на панели приборов загорелся этот датчик, у вас проблема: как устранить

Водителям рассказали, как самостоятельно сбросить ошибку Check Engine в машине

Загоревшийся датчик Check Engine на панели приборов предупреждает о том, что внутренняя система диагностики автомобиля обнаружила проблему в одной из систем двигателя. С английского языка «check engine» дословно переводится как проверь мотор. Объясняем, как самостоятельно сбросить эту ошибку.

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Зачастую индикатор Check Engine загорается из-за незначительной ошибки, поэтому нужно просто сбросить ее. Если после этого индикатор не загорится, значит проблема несерьезная и причин для беспокойства нет.

Но если сброс ошибки не поможет, а индикатор загорается повторно, нужно обращаться за помощью к специалистам автосервиса для проведения диагностики и устранения неисправности. Если же есть уверенность, что проблема с двигателем решена или причина незначительна, можно самостоятельно выключить индикатор.

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Для этого достаточно отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора буквально на полчаса. После этого система сбросится вместе с кодом ошибки, а индикатор Check Engine погаснет, и диагностика в этом случае не понадобится. Но этот способ эффективен для возрастных машин, владельцам новых автомобилей, напичканных электроникой, лучше обратиться к механику, он при помощи специального оборудования найдет причину проблемы и устранит ее.

Для того чтобы выяснить причину появления индикатора на панели приборов, нужно подключиться к системе автомобиля, отвечающей за выявление ошибок в работе различных узлов. Для этого необходимо устройство с подходящим разъемом для подключения к порту OBD2.

Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
03.07.2024
Фото:Unsplash
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