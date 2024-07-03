Автоконцерн отказывается от этого вредного материала — он угрожает здоровью

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Stellantis выпустит первую модель авто без использования хромированных деталей

В автомобилестроении заканчивается почти столетнее господство хрома в отделке, он был символом роскоши и гламура. Но вред для экологии и здоровья людей при его производстве вынудил производителей пересмотреть приоритеты.

Корпорация Stellantis, производящая автомобили 14 брендов, в том числе Dodge, Jeep, Ram, Fiat и Maserati, объявила о своем отказе использовать хром во всех новых моделях. Теперь новейшие модели концерна, включая Jeep, останутся без зеркального блеска хрома. Дело в том, что, согласно данным европейских и американских регуляторов, шестивалентный хром, или «хром-6», является агрессивным канцерогеном.

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«Шестивалентный хром – это канцероген, который является вторым наиболее сильным токсичным загрязнителем воздуха», – говорится в заявлении Калифорнийского совета по воздушным ресурсам.

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Хром в 500 раз более токсичен, чем дизельные выхлопы, сами хромированные детали автомобиля или мотоцикла не опасны. Они наносят вред здоровью человека во время процесса гальваники на производстве.

Есть менее опасные альтернативы, но пока они или не имеют такого зеркального покрытия, или не служат так долго и при этом их производство нерентабельно.

Сейчас рассматриваются «пакеты блэкаут», они уже доступны для большинства моделей Stellantis. Но черный «мрачный» цвет подходит не всем, а полированная нержавеющая сталь очень дорогая. Сатинированная или матовая сталь выглядит изысканно и при этом дешевле.

«Иногда не нужен резкий контраст черного и белого. Порой тональный контраст выглядит еще привлекательнее. Поэтому мы используем бронзу, серебро и графит там, где раньше использовали хром, чтобы создать контраст», – рассказал главный дизайнер Stellantis Ральф Жиль.

Новый электрический внедорожник Jeep Wagoneer S electric SUV будет первым автомобилем Stellantis с новой отделкой без хрома.

Источник: CNN Business

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Светлана Тарасенко
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 2
03.07.2024
Фото:Zuma\TASS
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