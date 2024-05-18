За такой тюнинг не накажет ГИБДД. И выглядит хорошо, и продадите выгодно!

«За рулем» рассказал о современных способах защиты фар, стекол и деталей кузова

Фары, стекла, колеса

Фары защищают теми же полиуретановыми пленками, что и кузов. При цене современной светодиодной оптики и нежности ее колпаков заплатить несколько тысяч за такой тюнинг – это разумно.

Литые диски вам тоже отчистят, отполируют, защитят керамикой – только платите. Да что диски, керамику наносят и на тормозные суппорты.

Существуют специальные пленки для лобового стекла. Такая защита имеет смысл только для машин с навороченными ветровиками, которые теперь оцениваются в 200–300 тысяч рублей. Потому что ее цена – около 60 тысяч. Дворники пленку, разумеется, затирают, поэтому служит она до 10 тысяч км.

Стекла можно и отполировать, но не усердствуя. Следы от стеклоочистителей уходят без проблем, а вот выбоинки от камешков убрать нереально: такая глубокая полировка повлияет на оптические свойства стекла.

В детейлинге, как и везде, произошла смена поставщиков. Автохимию достойного качества производят теперь и в России. Пленки – китайские, не уступающие по качеству прежним.

«Антихром»

Много лет в моде черный внешний декор вместо хромированного. Почти все марки периодически отмечаются выпуском Black-исполнений. Как и многое другое, это пришло из премиум-сегмента – такую опцию издавна предлагает, в частности, BMW, называя ее Shadow line.

«Антихром»

В большей степени тут вопрос моды и личного вкуса. Однако можно найти и практическую сторону отказа от хрома: он не всегда долговечен. И дело не только в некрасивых окислениях и отслоениях, вызванных дорожными реагентами. Даже на премиальных машинах настоящие, металлические блестящие детали через пару-тройку зим меняют свой оттенок.

Черный внешний декор

«Антихром» делают несколькими способами.

Самый «колхозный» – покраска. Держаться, скорее всего, будет очень недолго.

Можно заморочиться с виниловой пленкой. Препятствия – сложность формы и небольшие размеры большинства деталей.

Можно покрыть из баллончика жидкой резиной.

Дорого и качественно – обработать хромированные элементы специальной химией. Она фактически вытравливает хром, не повреждая основу детали. Происходит это путем полного погружения в состав на несколько дней. После этого следует грунтование и стандартный процесс окраски.

Черный внешний декор

***

В представлении многих детейлинг кузова – это некая излишняя процедура для тех, у кого много свободных денег. Если обращаться абы куда, то действительно окажется, что спустите десятки или даже сотни тысяч рублей без всякой пользы. При грамотном подходе вложения помогут защитить ЛКП, сохранят красоту машины на многие годы. И себя порадуете в процессе владения, и при перепродаже сможете оценивать свой автомобиль выше рынка.

Как не навредить кузову на мойке, узнайте тут.