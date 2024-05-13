Пленка для кузова: какую выбрать? Сколько прослужит?

«За рулем» рассказал, как надежно защитить автомобиль от агрессивной среды

Винил или полиуретан?

Пока еще бытует мнение, что пленка теряет приличный вид года за три, а снимается вместе с лаком. Такое действительно было с дешевыми виниловыми материалами. Они и сейчас в ходу – для такси. Но винил также бывает дорогим и качественным, таковы практически все цветные пленки – они равномернее сохраняют оттенок и лучше тянутся.

Но мода на смену цвета и некогда популярный черный матовый кузов прошла. Сейчас под оклейкой обычно подразумевают прозрачную «броню» для кузова. Здесь в ходу полиуретановые материалы. Толщина их в среднем 200 микрон. Это почти вдвое больше, чем всё защитное покрытие металла (а не только краска и лак) у многих современных моделей! Такие выдерживают и удары камней, и небольшие ДТП. Нередки случаи, когда визуальное повреждение на деле затрагивает только пленку, и перекраска детали не требуется.

Крупные кузовные элементы оклеиваются единым куском пленки.

Полиуретановые пленки, как правило, прозрачные – глянцевые или матовые. Цветные появляются, но они еще толще из-за дополнительного слоя. Оклеить ими машину крайне сложно, они получаются негибкими. Поэтому пока производители экспериментируют, это еще не массовый продукт.

Качественная пленка прослужит и 8–10 лет. Снять ее после этого можно без последствий для заводской окраски. С вторично окрашенными деталями – как повезет, в зависимости от качества работы маляров.

В процессе эксплуатации пленку можно полировать, как и ЛКП автомобиля. При желании можно даже защитить поверх керамикой.

Оклейка светодиодных фар на фоне их стоимости совсем недорога, а пользы приносит много. Чтобы пленка не начала преждевременно отслаиваться, ее заводят за края деталей. Так кромка оказывается вне воздействия пескоструя, моек высокого давления и прочих пагубных явлений. Хотя так сделать получится далеко не во всех местах.

Что делать после ДТП, если кузов покрыт бронепленкой?

После серьезного ДТП алгоритм следующий. Пострадавший элемент перекрашивается в тон остальному кузову – его реальному оттенку без пленки. Затем на него заново клеится защита. Остальная часть, на которой пленка не менялась, доводится полировкой под тот же блеск, что у нового куска.

Перед оклейкой кузов в обязательном порядке полируется. Для подержанных машин это, разумеется, «абразивка». Причем вдобавок с устранением всех вмятин, иначе в этих местах материал попросту не ляжет.

В программу оклейки «зон повышенного риска» часто включают ниши под дверными ручками. Пальцы, ногти и кольца их убивают не хуже, чем камешки и пескоструй – передний бампер.

А если появился скол?

Со сколами от камней возможны два варианта. Проще оставить как есть: площадь дефекта слишком мала, чтобы пленка не приклеилась, но точки на поверхности будут видны. Перфекционисты могут предварительно перекрасить деталь. Выглядеть всё станет идеально, но при продаже автомобиля придется объяснять неродную краску.

Но и новую машину тоже полируют перед работой, пускай и по облегченной программе. До выдачи первому владельцу она постояла на заводской площадке, побывала на корабле, поезде, автовозе, постояла у дилера. Кузов не просто грязный, он даже с микроповреждениями.

Сколько стоит покрытие пленкой?

Оклейка среднего кроссовера целиком обойдется сегодня минимум в 230–250 тысяч рублей. Можно ограничиться зонами повышенного риска, заплатив около 90–100 тысяч. В минимальный набор входят передний бампер, капот, крылья, передние стойки кузова. Некоторые компании добавляют сюда корпуса зеркал, полосу крыши над лобовым стеклом, ниши дверных ручек и верхнюю кромку заднего бампера.

Качественная оклейка пленкой сопряжена с частичной разборкой машины. Низкая «рекламная» цена должна насторожить: возможно, сборка-разборка в нее не включены.

Узнавайте все нюансы заранее, чтобы не получить неожиданные строчки в итоговом счете. К примеру, нередко заманивают привлекательной ценой, подразумевая только материал и работу по оклейке. А еще немалую сумму за снятие и установку мешающих работе кузовных деталей требуют сверху.

Как правильно мыть автомобиль, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие (ЛКП), рассказано тут.