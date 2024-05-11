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Эта процедура защитит ЛКП кузова минимум на год

«За рулем» рассказал, для чего нужно покрывать машину жидким стеклом или керамикой

Как правильно мыть автомобиль, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие (ЛКП), рассказано тут.

А здесь мы рассказали обо всех нюансах полировки кузова.

Продлить эффект от восстановительной полировки как минимум на год-полтора поможет нанесение сверху жидкого стекла или керамического покрытия. Процесс небыстрый, вместе с полировкой займет два-три дня. Зато поверх заводского лака появится дополнительный слой защиты, к которому вдобавок и грязь с водой пристают менее охотно.

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Состав не вечный, он сходит под воздействием негативных природных факторов и автохимии. Грамотный подход – это вовремя обновить его на кузове, и тогда не понадобится снова делать «абразивку». Как было написано выше, при наличии керамики не нужно дополнительно обрабатывать автомобиль воском на регулярных мойках.

Восстановительная полировка без покрытия керамикой имеет смысл, когда машина планируется на продажу. Вид у нее будет, по сути, тот же, но ненадолго. Для себя лучше раскошелиться на дополнительную обработку. Цены сильно разнятся, но за качественную работу вряд ли отдадите меньше 30–35 тысяч рублей.

  • О преимуществах разных типов покрытий для кузова разных типов узнайте тут.

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:kibercar.com
Количество просмотров 2
11.05.2024
Фото:kibercar.com
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