Какая полировка не навредит кузову – изучили процесс и знаем ответ

«За рулем» рассказал, как помочь автомобилю хорошо выглядеть

Наверное, каждый, кто в теплое время на даче сам моет машину, периодически балуется и любительской полировкой.

Вреда кузову от нее не будет – если, конечно, не делать это под палящим солнцем (прямо запрещено в инструкции к любому автополиролю) или на плохо вымытом кузове, растирая тряпкой по лаку микропесчинки.

Но и эффект окажется непродолжительным: гладким и блестящим кузов останется в лучшем случае пару дней, а нажитые царапины останутся заметными.

Отполировать кузов машинкой с насадками с Алиэкспресса и пастами из автомагазина можно. Но эффект будет несравним с работой профессионала и выбранными им материалами.

При абразивной полировке с помощью нескольких насадок и разных составов снимают верхний, поврежденный слой лака и затем доводят до блеска выровненную поверхность. Дефекты лака скроются, повреждения краски останутся. В этом плане в выигрыше светлые цвета кузова, на которых сколы и царапины до белой грунтовки менее заметны. Разнотон деталей от непопадания в цвет при перекраске никуда не денется.

Полировка – это про возвращение блеска, а не изменение оттенка на отдельных участках.

Профессиональная полировка – результат работы несколькими насадками и составами.

Результат будет виден несколько месяцев, пока после череды обычных моек на кузов не вернутся привычные круговые микроцарапины. Сравнительная недолговечность объясняется тем, что никакой дополнительной защиты после полировки лакокрасочное покрытие (ЛКП) не обретает, просто процесс старения начинается с нуля.

Сколько можно сделать полировок одной машине – вопрос индивидуальный. Всё зависит от исходной толщины покрытия и того, как делалась каждая предыдущая «абразивка». Грамотный мастер изучит кузов перед тем, как браться за работу. Гарантированный отказ будет при наличии некачественного кузовного ремонта: в процессе полировки есть все шансы, что деталь придется перекрашивать.

Главный эффект полировки – ликвидация круговых микроцарапин.

Совет: заранее уточните, что входит в объявленную стоимость. Нерадивые фирмы хитрят, называя сумму только за саму услугу. Мойку и обезжиривание кузова они вам включат в счет отдельно.

Секреты правильной мойки автомобиля тут.