Память металла: как с ней борются с помощью стапеля

В среднем вытянуть кузов обойдется в 10–15 тысяч.

Даже при несерьезных ДТП порой нарушается геометрия силовой структуры кузова автомобиля, что сильно осложняет процесс качественного восстановления. Без квалифицированной правки вряд ли получится выставить ровные зазоры между наружными панелями и правильные углы установки колёс. А если не выставлены углы, машину начнет уводить на дороге, шины будут изнашиваться быстрее и неравномернее.

Комплексное лечение

Стапель представляет собой платформу или стойки, на которых жестко крепится кузов. И минимум один «гусь», который цепляется к поврежденной части скелета машины и создает тянущее усилие (обычно до 10 тонн). Фактически — обратный процесс, нежели при столкновении.

Для работы со стапелем необходим большой опыт и высокий профессионализм. К примеру, нужно четко дозировать нагрузку и ее направление и ставить «гуся» под правильным углом, иначе можно запросто порвать металл и даже сварные швы. Иногда необходим комбинированный подход. То есть мастеру приходится нагружать определенный элемент кузова «гусем» и одновременно править его молотком.

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Силовая структура кузова работает как единое целое: при ударе она рассеивает энергию от одного элемента к другим. К примеру, при лобовом столкновении деформация идет от усилителя бампера и через лонжероны передается до передних стоек. На стапеле происходит обратный эффект. За несколько подходов, цепляя «гусь» к разным точкам, вытягивают затронутые при аварии элементы.

Разберем алгоритм действий при самом частом ударе — в переднюю часть автомобиля.

Сначала с пострадавшей зоны снимают всё оперение (остатки бампера, капот, крылья, пластиковые несущие детали). Потом, не отрезая даже серьезно деформированные силовые элементы, поэтапно вытягивают скелет кузова, ориентируясь по многочисленным контрольным точкам. Также на этом этапе необходимо иметь под рукой новые детали оперения, чтобы предварительно выставить зазоры. На стапеле правят не только силовые элементы. На фото показан погнутый левый брызговик в области крепления фары. За несколько подходов его приводят в первоначальный вид. Полученную при ударе трещину заварят, а изуродованный кронштейн крепления фары отрежут и приварят новый. А так бы пришлось менять брызговик или его значительную часть, что существенно дороже и более трудоемко.

После основной растяжки отрезают деформированные силовые элементы, которые не подлежат восстановлению, и приваривают новые. К примеру, частично погнутый и выправленный лонжерон оставляют. Но если образовались складки, лонжерон необходимо заменить, как и поврежденный усилитель бампера. Затем снова проверяют геометрию по контрольным точкам и зазорам и при необходимости подтягивают кузов. Далее идет финишная сборка оперения и итоговый контроль. Обратите внимание на разные захваты для правки, и это далеко не весь ассортимент.

Показания к применению При растягивании кузова иногда приходится оставлять его на стапеле под нагрузкой на сутки. Это связано с серьезной деформацией силовых элементов и так называемым эффектом памяти металла. Например, когда сильно «ушел» лонжерон, нужна длительная постоянная нагрузка для его выправления. Она же помогает нивелировать упомянутый эффект памяти. Ведь сильно деформированный металлический элемент даже после грамотной правки может частично потерять восстановленную геометрию. На стапеле возможно выправить пострадавший передний подрамник, не снимая его с автомобиля, и в некоторых случаях даже раму (при незначительной деформации). Правда, за последнюю операцию берутся немногие. Продвинутый гидравлический «гусь». Подобные варианты создают тянущее усилие до 10 тонн в нескольких плоскостях за счет изменения угла крепления к платформе стапеля и ступенчатой фиксации цепи.

Материалы по теме Бюджетный кузовной ремонт, или Как мы восстанавливали Калину после переворота При восстановлении кузова обязательно проверяют геометрию подрамника и остальных элементов подвески (стойки и рычаги) — иначе гарантированы кривые углы установки колес, которые уже не поправить на стенде сход-развала без замены тех или иных деталей. В худшем случае это приведет к нервному поведению автомобиля на дороге или повышенному износу резины. Помните: сильное нарушение углов установки колес еще не означает, что скелет кузова некачественно вытянули — сначала обратите внимание, не деформированы ли элементы подвески. Разумеется, встречаются и некачественно выполненные на стапеле работы. Кроме сильно ушедших углов установки колес (и связанных с этим последствий) даже невооруженным глазом бывают видны кривые зазоры между навесными кузовными деталями. Вдобавок могут плохо закрываться двери или крышка багажника из-за того, что остался перекос проемов. Однако часто причина бывает в другом. При восстановлении кузова и замене дверей мастера не обращают внимания на состояние петель. Они могут быть визуально ровными, но при этом будут «утягивать» двери в проемах, вызывая повышенное усилие при закрытии и открытии. Существуют несколько основных видов стапелей. Самые дешевые — так называемые подкатные (нестационарные) варианты, на которых можно проводить простейшие работы, например, правку ниши под фонарь. Они стоят примерно 100 000–150 000 рублей. Далее идут полноценные стационарные стапели: напольные и платформенные (как на фото). За такие запросят в среднем 500 000–700 000 рублей. Также есть платформенные варианты со встроенной лазерной системой измерения геометрии.

Даже с оригинальными кузовными деталями иногда приходится корректировать ход правки. Полное совпадение размеров восстановленного силового каркаса по контрольным точкам еще не гарантирует того, что зазоры между свежими навесными панелями будут идеальными. Что уж говорить про неоригинальные запчасти с гуляющими размерами. Из-за этого даже существует такое понятие, как правка кузова под конкретные (неоригинальные) детали. Сколько стоит В среднем, вытянуть кузов на стапеле обойдется в 10 000–15 000 рублей, хотя здесь нет планок по минимальной и максимальной цене. Может показаться, что это большие деньги, но в общей смете качественного восстановления автомобиля стапельные работы составляют не такую уж большую долю, а без них невозможно хорошо отремонтировать кузов после серьезной аварии. Сэкономить на восстановлении автомобиля поможет локальный ремонт с сохранением заводских кузовных деталей.

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