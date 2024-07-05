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635 л.с., 250 км/ч: представлен самый мощный и динамичный Defender

Компания Land Rover рассекретила новый Defender Octa с V8

Land Rover рассекретила новый Defender Octa. Эта версия внедорожника стала самой хардкорной в истории. Публичный дебют новинки пройдет на следующей неделе в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.

Defender Octa основательно модернизировали. Он получил новые элементы в подвеске: усиленные поперечные рычаги и активные амортизаторы, и увеличенную жесткость кузова. Также внедорожник оснастили шасси Land Rover 6D Dynamics, которое устраняет крен и продольный наклон кузова, при этом максимизируя артикуляцию подвески.

Land Rover Defender Octa
Land Rover Defender Octa

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Машина получила шестипоршневые тормозные механизмы Brembo с дисками диаметром 399 мм, рулевой механизм с самым высоким передаточным отношением среди всех «Дефендеров», выпускаемых на данном этапе, колеса с 33-дюймовыми, специально разработанными для новой модификации шинами Goodyear Advance All-Terrain.

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Заявленная величина преодолеваемого брода составляет 1 метр. Фирменный зеленый цвет кузова предлагается только для приветственной версии Defender Octa Edition One, которая также отличается отделкой салона цвета хаки и элементами из черного дерева и карбона. Дверь Narvi Black и контрастную крышу получат все варианты Дефендера.

Под капотом новинки V8 объемом 4,4 литра мощностью 635 л.с. и крутящим моментом 750 Нм. С места до 97 км/ч внедорожник разгоняется всего за 3,8 секунды и достигает максимальной скорости 250 км/ч.

Интерьер Land Rover Defender Octa
Интерьер Land Rover Defender Octa

Цена Defender Octa стартует от 152 000 долларов, купить Defender Octa Edition One можно за 167 800 долларов.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Land Rover

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Ушакова Ирина
Фото:Motor1
05.07.2024
Фото:Motor1
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Отзывы о Land Rover Defender ()

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.

+2