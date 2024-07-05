635 л.с., 250 км/ч: представлен самый мощный и динамичный Defender

Компания Land Rover рассекретила новый Defender Octa с V8

Land Rover рассекретила новый Defender Octa. Эта версия внедорожника стала самой хардкорной в истории. Публичный дебют новинки пройдет на следующей неделе в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.

Defender Octa основательно модернизировали. Он получил новые элементы в подвеске: усиленные поперечные рычаги и активные амортизаторы, и увеличенную жесткость кузова. Также внедорожник оснастили шасси Land Rover 6D Dynamics, которое устраняет крен и продольный наклон кузова, при этом максимизируя артикуляцию подвески.

Land Rover Defender Octa

Машина получила шестипоршневые тормозные механизмы Brembo с дисками диаметром 399 мм, рулевой механизм с самым высоким передаточным отношением среди всех «Дефендеров», выпускаемых на данном этапе, колеса с 33-дюймовыми, специально разработанными для новой модификации шинами Goodyear Advance All-Terrain.

Заявленная величина преодолеваемого брода составляет 1 метр. Фирменный зеленый цвет кузова предлагается только для приветственной версии Defender Octa Edition One, которая также отличается отделкой салона цвета хаки и элементами из черного дерева и карбона. Дверь Narvi Black и контрастную крышу получат все варианты Дефендера.

Под капотом новинки V8 объемом 4,4 литра мощностью 635 л.с. и крутящим моментом 750 Нм. С места до 97 км/ч внедорожник разгоняется всего за 3,8 секунды и достигает максимальной скорости 250 км/ч.

Интерьер Land Rover Defender Octa

Цена Defender Octa стартует от 152 000 долларов, купить Defender Octa Edition One можно за 167 800 долларов.

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Источник: Land Rover