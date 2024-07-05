635 л.с., 250 км/ч: представлен самый мощный и динамичный Defender
Land Rover рассекретила новый Defender Octa. Эта версия внедорожника стала самой хардкорной в истории. Публичный дебют новинки пройдет на следующей неделе в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.
Defender Octa основательно модернизировали. Он получил новые элементы в подвеске: усиленные поперечные рычаги и активные амортизаторы, и увеличенную жесткость кузова. Также внедорожник оснастили шасси Land Rover 6D Dynamics, которое устраняет крен и продольный наклон кузова, при этом максимизируя артикуляцию подвески.
Машина получила шестипоршневые тормозные механизмы Brembo с дисками диаметром 399 мм, рулевой механизм с самым высоким передаточным отношением среди всех «Дефендеров», выпускаемых на данном этапе, колеса с 33-дюймовыми, специально разработанными для новой модификации шинами Goodyear Advance All-Terrain.
Заявленная величина преодолеваемого брода составляет 1 метр. Фирменный зеленый цвет кузова предлагается только для приветственной версии Defender Octa Edition One, которая также отличается отделкой салона цвета хаки и элементами из черного дерева и карбона. Дверь Narvi Black и контрастную крышу получат все варианты Дефендера.
Под капотом новинки V8 объемом 4,4 литра мощностью 635 л.с. и крутящим моментом 750 Нм. С места до 97 км/ч внедорожник разгоняется всего за 3,8 секунды и достигает максимальной скорости 250 км/ч.
Цена Defender Octa стартует от 152 000 долларов, купить Defender Octa Edition One можно за 167 800 долларов.
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Источник: Land Rover
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Отзывы о Land Rover Defender ()
нет
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.