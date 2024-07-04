«Газпромнефть-СМ» создала экосистему здорового образа жизни для сотрудников

«Газпром нефть» уделяет большое внимание заботе о качестве жизни и здоровье персонала.

Компания создала полноценную экосистему, которая охватывает все составляющие благополучия – от медицины до спорта. Высокие корпоративные стандарты распространяются более чем на 85 тысяч сотрудников, в числе которых специалисты «Газпромнефть – смазочные материалы».

Медицинский компонент экосистемы включает страховку с первого дня работы, в том числе от несчастных случаев и болезней, а также возможность вакцинации. В программу входит вакцинопрофилактика гриппа, клещевого энцефалита и других заболеваний в рамках ДМС. Прививку можно сделать в офисе или на производственной площадке. Персонал заводов проходит регулярную диспансеризацию. В зарубежных поездках, даже не связанных с профессиональными обязанностями, сотрудники в случае необходимости обеспечиваются экстренной и неотложной медицинской помощью.

Отдельное внимание компания уделяет ментальному благополучию персонала. Работники могут бесплатно и в удобное время посещать корпоративного психолога. Медицинские стандарты компании совершенствуются с учетом пожеланий сотрудников.

Спортивный компонент предусматривает частичную компенсацию затрат на занятия фитнесом и возможность участвовать в крупнейших соревнованиях. «Газпромнефть-СМ» системно поддерживает масштабные спортивные акции, объединяющие сторонников здорового образа жизни. Специалисты компании регулярно участвуют в «Лыжне России», полумарафоне «ЗаБег.РФ», Сибирском международном марафоне, эстафете Grom, корпоративных турнирах по хоккею.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Газпромнефть-СМ» уделяет повышенное внимание ранней диагностике заболеваний. В случае выявления симптомов для сотрудника разрабатывается индивидуальный план оздоровления при поддержке компании. Мы сотрудничаем с ведущими федеральными клиниками и обеспечиваем персонал предприятий квалифицированной медицинской помощью. Исходим из того, что самая лучшая профилактика болезней – это здоровый образ жизни, который мы стараемся всячески поощрять. Нам удалось создать экосистему, которая позволяет продлить профессиональное долголетие наших работников, помочь им в трудных ситуациях. Комплексная забота о здоровье сотрудников – наша безусловная обязанность и важный вклад в качество жизни коллег».

Кирилл Кравченко, член правления «Газпром нефти»:

«Комплексная система охраны здоровья включает в себя меры по профилактике заболеваний, индивидуальному сопровождению и оказанию медицинской помощи, поддержке здорового образа жизни. Важно, что система рассчитана как на сотрудников административных функций, так и на производственный персонал. Кроме того, в нее интегрированы сотрудники ряда подрядных организаций, для которых регулярно проходят медицинские осмотры и диспансеризации».