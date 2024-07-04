Названа справедливая, а не «паразитическая» цена эвакуации авто на штрафстоянку

Ярослав Нилов предложил ограничить оплату эвакуации авто на федеральном уровне

Соответствующий законопроект сегодня внесет в Госдуму Ярослав Нилов, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, о чем он проинформировал в своем Телеграм-канале.

Законопроектом предусмотрено, что при нарушении правил парковки стоимость перемещения и хранения транспортного средства для водителей не должна превышать 20% величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте РФ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в КоАП РФ прописаны штрафы за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, а также задержание автомобиля и его перемещение на спецстоянку. Оплата этих услуг зачастую превышает сам штраф, что, по мнению автора законопроекта, нарушает принципы справедливости и соразмерности наказания.

«А вот как насчёт того, сколько стоят обеспечительные меры в виде задержания и перемещения – той же эвакуации? Ведь уже есть штраф, а водителю еще и дополнительные (произвольно установленные, к слову) взносы в бюджет региона обеспечивать?» – пишет депутат.

Так, в КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в виде штрафа в размере от 500 до 3 тысяч рублей. А стоимость услуг на перемещение авто и хранение там устанавливается региональными властями.

Например, в Москве стоимость эвакуации авто категории B составляет 9970 рублей, а хранения (первые сутки бесплатно) – для категорий авто B и D – почти 1930 рублей в сутки. Правда, при оплате перемещения и хранения авто до момента ее получения предусмотрена скидка в 25%.

Также предлагается освободить от оплаты за эвакуацию и хранение транспортные средства Вооруженных Сил РФ, спасателей и представителей других силовых структур. Новый законопроект направлен на устранение несоразмерности расходов на эвакуацию и штрафов за административные правонарушения.

Кстати, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что нынешние нормы позволяют аффилированным организациям, осуществляющим перемещение и хранение ТС, «паразитическим образом обогащаться и безбедно существовать».

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Источник: Ярослав Нилов/Telegram