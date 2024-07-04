Госдума может рассмотреть инициативу о новом штрафе для водителей уже в августе

В ГД прокомментировали инициативу ежедневных штрафов водителям за одно нарушение

Инициатива о штрафах по камерам фото- и видеофиксации за управление транспортным средством без полиса ОСАГО требует проработки. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин.

Рассуждая об эффективности этой идеи, он подчеркнул, что на текущий момент на рассмотрение комитета Госдумы по транспорту такой документ пока не поступал. При этом он подтвердил, что предложения по этому вопросу звучат.

«Мне видится, что это не такой простой вопрос, потому что есть нюансы, связанные с тем, что не всегда по номеру автомобиля можно определить, застрахована машина или нет. Также бывают ситуации, когда машина застрахована, но за рулем водитель, который не вписан в страховку. Есть много юридических нюансов, которые нужно учитывать и прорабатывать», – уточнил депутат.

При этом Марданшин подчеркнул, что в целом одобрительно относится к этой концепции и поддерживает ее.

«В принципе отношусь положительно. Многое меняется в плане цифровизации. Вещи, к которым мы раньше относились скептически, сейчас стали нормальным явлением. Есть порядок оплаты и обжалования штрафов, что нам мешает еще одно нарушение фиксировать при помощи камер фото- и видеофиксации», – отметил парламентарий.

Напомним, МВД РФ совместно с Центробанком и Российским союзом автостраховщиков прорабатывают инициативу, в рамках которой предполагаются ежедневные штрафы водителям при помощи камер видеофиксации за управление транспортным средством без страхового полиса.

Если инициативу одобрят, у автовладельцев без страховки за месяц может накопиться штрафов на сумму до 25 тысяч рублей. В экспертном сообществе прогнозируют, что Госдума может рассмотреть идею нового наказания уже в начале августа текущего года.

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Источник: lenta.ru