Автопром России может наладить производство еще в одной дружественной стране

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Кремль: Путин обсудил с Алиевым вопрос сборки российских машин в Азербайджане

Президент России Владимир Путин накануне в ходе саммита лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил вопрос о возможности сборки российских автомобилей на азербайджанской территории.

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На встрече с президентом Азербайджана традиционно речь шла и о развитии промышленной кооперации, о сборке российских автомобилей на территории Азербайджана, уточнил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

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В ходе переговоров с азербайджанским коллегой Путин указал на позитивные тенденции в развитии торгово-экономического взаимодействия между нашими странами.

«Четыре с лишним миллиарда товарооборот и 4,3-4,5 – это прямые российские инвестиции в экономику Азербайджана. Тенденция хорошая: в первом полугодии уже, по-моему, 13% рост, в общем, все позитивно развивается», – подчеркнул глава России.

Алиев, в свою очередь, рассказал, что растет объем взаиморасчетов в национальной валюте: по азербайджанскому экспорту в Россию – более 70%, а по российскому экспорту в Азербайджан – порядка 50%.

Напомним, российский лидер утром 3 июля прибыл в Астану на саммит ШОС. Путин провел ряд двусторонних встреч, в частности, на переговорах с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом глава РФ допустил, что страны могут расширить сотрудничество в разных сферах, включая энергетику.

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Источник: kremlin.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
04.07.2024
Фото:Unsplash
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