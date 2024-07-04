Дилеры переписали цены на доступный Haval M6

Кроссовер Haval M6 подорожал на ₽230 тыс. за год после старта продаж в России

Кроссовер Haval M6, который официально начал продаваться в РФ в июле 2023 года по цене от 1 949 000 руб. в версии с МКП, подорожал.

Сейчас его стоимость стартует от 2 179 000 руб. в таком варианте, а версия с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач предлагается за 2 299 000 руб. Годом ранее она стоила 2 099 000 руб.

Haval M6

То есть, за последний год кроссовер подорожал на 230 тыс. руб. в версии с МКП и на 200 тыс. руб. в модификации с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Это второй после Haval Jolion по доступности автомобиль бренда в РФ. Под капотом кроссовера 1,5-литровый двигатель мощностью 143 л.с.. В списке оснащения климат-контроль, видеокамера заднего обзора с ассистентами парковки, круиз-контроль и прочее.

Haval M6

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Источник: Autonews.ru