Рама, полный привод, надежные агрегаты – японский внедорожник по цене Нивы

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать Suzuki Jimny III с пробегом

Lada Niva Travel с конвейера или подержанный внедорожник? Этим вопросом в очередной раз задается эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев – и находит ответ. По крайней мере – целых шесть вариантов такого ответа. Он подобрал внедорожники и кроссоверы шести разных моделей, в возрасте до 15 лет с пробегом до 200 тысяч км и с ценой до 1,5 млн рублей. Да-да, новая Нива сейчас стоит как раз столько.

Suzuki Jimny III

Один из вариантов, который как бы напрашивается сам собой (хотя в большей степени все же применительно к «классической» Ниве Legend) – это Suzuki Jimny третьего поколения. Длина 3695 мм, клиренс 190 мм, багажник 113 л, три двери, минимум комфорта – особенно сзади... Но Джимни и задуман как бюджетник для бездорожья: жестко подключаемый полный привод, понижающая передача, рама.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Иногда этот арсенал недостаточен – 85‑сильному двигателю 1.3 сложно даются крутые подъемы. При обгонах те же трудности, что у Нивы. Но ресурс мотора – свыше 300 тысяч км. Все коробки передач очень надежны и долговечны, включая автомат Aisin TW‑40E – четыре ступени, прост и недорог в ремонте.

За 1,5 млн продают машины 11–12 лет с пробегом в районе 150 тысяч км. Учтем, что большинство Jimny покупали с прицелом на бездорожье, и узлы полного привода могут быть ушатаны.

У модели есть плохо защищенные от коррозии элементы. Определенная проблема с запчастями: детали вообще для всех Suzuki стали дороговаты. Однако ломается машина в принципе нечасто.

Suzuki Jimny III

Впрочем, есть и еще одни вариант ответа на вопрос из начала заметки – собственно сама Niva Travel. У нее есть, как минимум, один весомый плюс: она будет абсолютно новой... Прикидываем «полуось к ШРУСу» в новой статье «За рулем»!