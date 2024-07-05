Рама, полный привод, надежные агрегаты – японский внедорожник по цене Нивы
Lada Niva Travel с конвейера или подержанный внедорожник? Этим вопросом в очередной раз задается эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев – и находит ответ. По крайней мере – целых шесть вариантов такого ответа. Он подобрал внедорожники и кроссоверы шести разных моделей, в возрасте до 15 лет с пробегом до 200 тысяч км и с ценой до 1,5 млн рублей. Да-да, новая Нива сейчас стоит как раз столько.
Один из вариантов, который как бы напрашивается сам собой (хотя в большей степени все же применительно к «классической» Ниве Legend) – это Suzuki Jimny третьего поколения. Длина 3695 мм, клиренс 190 мм, багажник 113 л, три двери, минимум комфорта – особенно сзади... Но Джимни и задуман как бюджетник для бездорожья: жестко подключаемый полный привод, понижающая передача, рама.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Иногда этот арсенал недостаточен – 85‑сильному двигателю 1.3 сложно даются крутые подъемы. При обгонах те же трудности, что у Нивы. Но ресурс мотора – свыше 300 тысяч км. Все коробки передач очень надежны и долговечны, включая автомат Aisin TW‑40E – четыре ступени, прост и недорог в ремонте.
За 1,5 млн продают машины 11–12 лет с пробегом в районе 150 тысяч км. Учтем, что большинство Jimny покупали с прицелом на бездорожье, и узлы полного привода могут быть ушатаны.
У модели есть плохо защищенные от коррозии элементы. Определенная проблема с запчастями: детали вообще для всех Suzuki стали дороговаты. Однако ломается машина в принципе нечасто.
Впрочем, есть и еще одни вариант ответа на вопрос из начала заметки – собственно сама Niva Travel. У нее есть, как минимум, один весомый плюс: она будет абсолютно новой... Прикидываем «полуось к ШРУСу» в новой статье «За рулем»!
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Отзывы о Suzuki Jimny ()
В комментарии
В комментарии
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.