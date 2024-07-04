Водитель был пьян: автобус с 30 пассажирами перевернулся в Кузбассе
В Кузбассе перевернулся рейсовый автобус с пьяным водителем
В Кузбассе перевернулся пассажирский автобус. Авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь». По предварительной информации, водитель не справился с управлением, транспорт съехал с дороги, а затем опрокинулся.
В результате из 30 пассажиров пострадал лишь один. Травмы получила 15-летняя школьница. Также пострадал водитель. О характере травм не сообщается.
Было проведено освидетельствование, которое показало, что водитель был пьян.
Мужчину привлекут к ответственности. Выясняются все обстоятельства инцидента.
Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.
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Источник: ГУ МВД России по Кемеровской области
Фото:МВД Медиа
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04.07.2024
Фото:МВД Медиа
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