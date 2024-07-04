Названы самые продаваемые автомобили в России в июне

«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в июне выросли на 51%

По итогам июня текущего года в России было продано 124 394 новых легковых автомобиля. Это в 1,5 раза больше, чем в том же месяце 2023 года (82 408 шт.). При этом в мае текущего года было продано 127 178 новых легковых машин.

Около 28% проданных автомобилей пришлось на российскую Lada (продано 34 199 автомобилей бренда). Отметку в 10 тысяч реализованных авто преодолели четыре китайские марки: Haval (15,2 тыс. шт.), Chery (13,6 тыс. шт.), Geely (11,1 тыс. шт.), Changan (10,1 тыс. шт.). На топ-5 лидеров пришлось почти 68% от общего объема продаж.

Среди моделей по-прежнему лидирует Lada Granta (в июне продано 16 тыс. экземпляров). За ней располагается Lada Vesta (11,6 тыс. шт.), а звание лучшей иномарки в нашей стране сохраняет кроссовер Haval Jolion (7 тыс. шт.). Рубеж в 5 тысяч проданных машин преодолел также кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (5,5 тыс. шт.).

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»