#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тонировка, ремень безопасности и детское кресло: что еще проверит ГАИ в июле
4 июля
Тонировка, ремень безопасности и детское кресло: что еще проверит ГАИ в июле
В Госавтоинспекции РФ рассказали о проведении...
Малотоннажный грузовичок получил коробку передач российского производства
4 июля
Малотоннажный грузовичок получил коробку передач российского производства
Грузовик для мегаполиса Sollers Argo оснастили...
Автодор: список дорог, где 5 июля пройдут ливни и град, а также возможны смерчи
4 июля
Ливень, град и смерч – вот список дорог, на которые лучше не соваться!
Автодор: список дорог, где 5 июля пройдут ливни...

Названы самые продаваемые автомобили в России в июне

«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в июне выросли на 51%

По итогам июня текущего года в России было продано 124 394 новых легковых автомобиля. Это в 1,5 раза больше, чем в том же месяце 2023 года (82 408 шт.). При этом в мае текущего года было продано 127 178 новых легковых машин.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Около 28% проданных автомобилей пришлось на российскую Lada (продано 34 199 автомобилей бренда). Отметку в 10 тысяч реализованных авто преодолели четыре китайские марки: Haval (15,2 тыс. шт.), Chery (13,6 тыс. шт.), Geely (11,1 тыс. шт.), Changan (10,1 тыс. шт.). На топ-5 лидеров пришлось почти 68% от общего объема продаж.

Бизнес-класс за 2 млн — шикарный бюджетник от FAW

Среди моделей по-прежнему лидирует Lada Granta (в июне продано 16 тыс. экземпляров). За ней располагается Lada Vesta (11,6 тыс. шт.), а звание лучшей иномарки в нашей стране сохраняет кроссовер Haval Jolion (7 тыс. шт.). Рубеж в 5 тысяч проданных машин преодолел также кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (5,5 тыс. шт.).

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
04.07.2024
Фото:«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0