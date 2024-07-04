Продажи нового кроссовера с запасом хода до 900 км начнутся в конце 2024 года
Китайский бренд Voyah расширяет линейку кроссовером под именем Zhiyin,он будет самым младшим в разрастающемся модельном ряду с впечатляющим запасом хода. В Сети появились официальные «шпионские» снимки модели.
Ранее китайское министерство промышленности уже рассекретило внешность Voyah Zhiyin. Несмотря на это, в компании сохраняют интригу с тизерами, на одном из которых заметили рыночного конкурента Zhiyin – припаркованную позади «китайца» Tesla Model Y.
Габариты новинки: 4725х1900х1636 мм, размер колесной базы – 2900 мм. Таким образом, Zhiyin короче Voyah Free на 80 мм, а по колесной базе уступает 60 мм.
Базовый кроссовер оснащен электродвигателем на задней оси мощностью 292 л.с., планируется выпуск и более мощных вариантом – 313 л.с. Полноприводная версия получит два электромотора мощностью 218 л.с.
Емкость аккумулятора пока не раскрывается, известно только, что его поставляет компания CATL. Причем максимальный запас хода на одном заряде рассчитан на 901 км. Продажи Voyah Zhiyin на рынке запланированы на четвертый квартал 2024 года, о цене на текущий момент пока нет официальной информации.
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Источник: carnewschina.com